Marcelo. Não é possível marcar data de eleições nos Açores antes de dia 20

Marcelo Rebelo de Sousa não considera possível por isso apresentar antes de dia 20 uma data para o escrutínio.



O Presidente da República está no Algarve, onde se irá reunir com responsáveis do poder local. No jantar com os autarcas algarvios, irão ser debatidos os desafios que se colocam à região em termos de pandemia e a retoma do setor do turismo.



Entrevistado ainda antes da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa teve uma palavra de apreço para o esforço "excepcional" dos bombeiros que têm combatido os mais recentes incêndios declarados em Portugal, lembrando que "ainda estamos longe do fim".



O Presidente lamentou ainda as vítimas registadas nas corporações nas últimas semanas.



Sobre a notícia avançada por jornais espanhóis, sobre a sua alegada participação nos esforços para encontrar em portugal uma casa para o rei emérito de Espanha, Marcelo negou mais uma vez ter conhecimento do destino de Juan Carlos I.



"Só perturbaria as relações entre dois países vizinhos e amigos" se interferisse, sublinhou o Presidente.