Marcelo não interfere na vida dos partidos mas lembra importância dos pactos de regime

Marcelo Rebelo de Sousa respondia a questão de uma jornalista sobre as eleições no PSD e apresentação da candidatura de Pedro Santana Lopes, que apostou no cenário em que a atual legislatura não aguentasse os quatro anos.



O Presidente da República recusou comentar a vida partidária, esclarecendo que o seu interesse nesta matéria tem mais a ver com a celebração de pactos de regime: "O ideal é a legislatura chegar até ao fim. O ideal é haver pactos de regime sobre duas ou três matérias fundamentais. O ideal é que fora disso haja confronto entre uma área do Governo forte e uma oposição forte de maneira a que os portugueses possam ter várias alternativas".