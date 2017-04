Marcelo não vê CDS a travar programas de Governo

O Presidente da República não acredita que a iniciativa do CDS vá criar instabilidade.



Não há problemas no entender de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente mostra-se convicto de que o processo decorrerá como previsto e que os documentos do Governo irão seguir normalmente para Bruxelas.



O Presidente da República falava aos jornalistas no final da sessão de lançamento da reedição do livro "Portugal Amordaçado", da autoria de Mário Soares.



O livro foi reeditado e dividido em sete volumes que serão distribuídos com as próximas edições do semanário Expresso.