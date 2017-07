Marcelo no México de 16 a 18 de julho com fórum empresarial no programa

Lusa 06 Jul, 2017, 21:09 | Política

Segundo uma nota hoje divulgada, Marcelo Rebelo de Sousa terá encontros com o Presidente do México, Enrique Peña Nieto - com quem esteve em outubro na 25.ª Cimeira Ibero-Americana, na Colômbia -, e com o chefe do Governo da Cidade do México, Miguel Ángel Mancera, de quem receberá as chaves da cidade, uma das maiores metrópoles do mundo.

O chefe de Estado vai também encontrar-se com a comunidade portuguesa residente naquele país, e no dia 18 participará num Fórum Empresarial México-Portugal, com empresários mexicanos e portugueses, "tendo por objetivo o aproveitamento das oportunidades de negócio e o estreitamento das relações económicas" bilaterais.

Na nota hoje divulgada pela Presidência da República, esta visita de Estado aos Estados Unidos Mexicanos é apresentada como "um passo importante para proceder a um balanço da cooperação bilateral em curso, bem como a oportunidade para acordar as prioridades do futuro relacionamento, abrindo novas perspetivas para o seu fortalecimento".

"O programa da visita tem por objetivo aprofundar os laços de amizade e cooperação que unem os dois países, quer no plano bilateral, quer no âmbito multilateral", lê-se no texto.

O México, visitado em junho pela chanceler alemã, Angela Merkel, tem um Acordo de Parceria Económica, de Concertação Política e de Cooperação com a União Europeia, assinado em 1997 e em vigor desde o ano 2000, que está atualmente em renegociação.

Com cerca de 127 milhões de habitantes, o México é um dos maiores países em população e em superfície, uma das maiores economias emergentes e um dos maiores exportadores mundiais, que exporta maioritariamente para os Estados Unidos da América.

No plano económico regional, faz parte do Acordo Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), com os Estados Unidos e o Canadá - que o atual Presidente norte-americano, Donald Trump, pretende rever -, e da Aliança do Pacífico, juntamente com Peru, Colômbia e Chile, bloco económico favorável ao comércio livre.

Este será o oitavo país a que Marcelo Rebelo de Sousa se desloca em visita de Estado desde que tomou posse como Presidente da República, em março de 2016, depois de Moçambique, Suíça, Cuba, Cabo Verde, Senegal, Croácia e Luxemburgo.