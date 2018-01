Marcelo, o Presidente visto pelos partidos dois anos depois da eleição

Christopher Marques - RTP24 Jan, 2018, 10:36 / atualizado em 24 Jan, 2018, 10:38 | Política

A 24 de janeiro de 2016, os portugueses escolhiam Marcelo Rebelo de Sousa para suceder a Aníbal Cavaco Silva no Palácio de Belém. Numa eleição à primeira volta, mais de 52 por cento dos votantes depositou a confiança no homem que outrora tinha fundado o jornal Expresso, liderado o PSD e comentado a atualidade política anos a fio através da televisão.



A eleição de Marcelo Rebelo de Sousa marca o fim de uma campanha de proximidade e afetos, a fórmula que o então Presidente eleito promete levar consigo para o palácio presidencial. “Não trouxe nada de inesperado relativamente ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa”, afirma o deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza num depoimento recolhido pela agência Lusa.



Na opinião do também vice-presidente do Parlamento, o chefe de Estado é um “homem da imagem”, que traz consigo uma invulgar mistura de atos refletivos e espontâneos. “As duas coisas misturam-se de forma invulgar até”, afirma o parlamentar.



Esta abertura aos cidadãos do 20º Presidente da República Portuguesa torna-se tão mais evidente quando rompe com o estilo mais cinzento de Aníbal Cavaco Silva.



“É um Presidente absolutamente próximo das pessoas, que compreende como ninguém os anseios das portuguesas e dos portugueses, e que tem ido sempre ao encontro do que é uma mensagem positiva, de esperança e que o povo português precisa”, defende o líder parlamentar social-democrata Hugo Soares.A proximidade de Marcelo Rebelo de Sousa ganha outro relevo perante as tragédias que Portugal enfrentou em junho e outubro de 2017. “O Presidente da República talvez tenha compreendido como ninguém o sentimento do país nessa matéria e usado a sua capacidade pessoal de empatia para transmitir muito bem esse sentimento aos portugueses”, analisa Telmo Correia do CDS-PP.Com a tragédia dos incêndios, Marcelo Rebelo de Sousa protagoniza o momento de maior tensão com o Governo de António Costa. Numa comunicação ao país, o chefe de Estado pede que o Parlamento clarifique o apoio ao executivo, recomenda que seja apresentado um pedido de desculpa e sugere mudanças de equipas, num discurso que acelera a saída da ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa.O presidente socialista Carlos César elogia o papel de Marcelo nestas “dimensões mais dramáticas” e considera mesmo que “os seus alertas” só “podem ser tidos pelo Governo como contributos positivos para a melhoria da ação governativa”.“Sentimos que o Presidente da República tem um modo próprio de exercer o seu mandato, que essa sua proximidade é positiva e isso não implica que todos os outros agentes políticos procedam de igual modo ou tenham a mesma cultura de proximidade”, confidencia nas declarações feitas à agência Lusa.Se os alertas dirigidos ao PS merecem elogios dos próprios socialistas, o PCP apresenta outra postura. Os comunistas não perdoam o veto à nova lei do financiamento dos partidos decidido pelo Presidente este ano e acusam-no de participar numa “onda de populismo”.“O Presidente da República vetou e enviou o texto para a Assembleia da República, sendo de sublinhar que não tinha qualquer reserva constitucional às alterações”, lamenta Jerónimo de Sousa, pedindo que o chefe de Estado justifique a decisão.Perante um Presidente muito mais interventivo do que o seu antecessor, o secretário-geral do PCP avisa que é importante que Marcelo Rebelo de Sousa respeite a “separação de poderes e o exercício de competência entre órgãos de soberania”.Um aviso que não tem razão de ser segundo o socialista Carlos César: Marcelo tem mantido respeito “pelo exercício das competências próprias e a não intrusão em competências alheias”.Também “Os Verdes” acreditam que Marcelo tem respeitado os restantes órgãos de soberania. A deputada Heloísa Apolónia critica também o veto à lei do financiamento dos partidos.Na avaliação ao Presidente, o partido Pessoas–Animais–Natureza elogia o mandato “sereno, presente e atento”. O Presidente acumula constantes iniciativas, sendo escassos os dias em que não tem agenda e os temas que não são por ele comentados.Já convocou oito vezes o Conselho de Estado e ouve regularmente os sindicatos, os partidos e as confederações patronais. Nesta rica agenda presidencial, o deputado do PAN André Silva pede que seja dada mais atenção aos temas ambientais, como a “poluição dos rios e o consumo e produção de plásticos”.Para os lados da Rua da Palma, é a posição de Marcelo Rebelo de Sousa no espectro político que mais preocupa: “alguém que sempre deu preferência a acordos de regime ao centro”, explica o bloquista José Manuel Pureza.“Numa altura em que o país precisa de maior ambição para que esta solução tenha prossecução no sentido de maior desenvolvimento dos serviços públicos e continuação do caminho da recuperação de rendimentos e direitos, tem um conjunto de posições que não nos permite acalentar uma antecipação de otimismo”, afirma o deputado ouvido pela agência Lusa.O CDS-PP elogia a liberdade de Marcelo Rebelo de Sousa e, apesar de ter apoiado a sua candidatura, admite que nem sempre concordou com a análise do Presidente. Apesar de divergências pontuais, os populares falam de um “mandato exemplar” e mostram-se já dispostos a apoiar uma eventual recandidatura em 2021.