Marcelo pede a Centeno que não se esqueça que "começou por ser ministro das Finanças"

RTP02 Dez, 2017, 08:38 / atualizado em 02 Dez, 2017, 08:43 | Política

Mário Centeno anunciou na quinta-feira a candidatura à liderança do Eurogrupo. O ministro das Finanças conta com o apoio das grandes potências europeias e aparece como favorito na corrida à sucessão de Jeroen Dijsselbloem. Marcelo Rebelo de Sousa apresenta-se mais reticente e insiste nos avisos ao ministro português.



"Tem de olhar para a Europa e na Europa estar atento ao que é fundamental para a Europa, mas não se deve esquecer que começou por ser ministro das Finanças e só lá chega por isso, não caiu do céu", afirmou o Presidente da República este sábado.

"Finanças de Portugal"



Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, o chefe de Estado defendeu, caso Mário Centeno assuma a presidência do Eurogrupo, que é "muito importante, fundamental" que o país "não perca o rumo em matéria financeira".Sobre a candidatura de Mário Centeno, que é vista como uma das favoritas, Marcelo Rebelo de Sousa recusou "cantar vitória antes do termo do desafio" e alertou que podem existir votos dispersos pelos quatro candidatos."Trata-se de saber se há maioria clara ou não do ministro das Finanças português. Parece que sim, mas a votação é só na segunda-feira", disse.O aviso feito por Marcelo Rebelo de Sousa na noite de sábado é já uma reedição daquele que o chefe de Estado tinha feito na quinta-feira. O Presidente da República tinha reconhecido que os apoios à candidatura de Mário Centeno são motivo de alegria, mas que o mais importante é, como ministro, manter o atual caminho das finanças portuguesas."Portanto, sendo acumuláveis, naturalmente que importa que o ministro das Finanças de Portugal continue a garantir um percurso que é indubitavelmente positivo, e a Europa reconhece isso, mas que é preciso garantir até ao final da legislatura", acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa tinha ainda admitido que, no início deste processo, duvidou que Centeno pudesse ser bem-sucedido: "Há um ano e meio, quando o primeiro-ministro, com a sua teimosia já conhecida, apostou neste caminho, eu tinha muitas dúvidas de que ele tivesse, jamais, sucesso".Mário Centeno é o candidato oficial dos socialistas europeus ao cargo de presidente do Eurogrupo mas conta também com o apoio de Governos apoiados pelo Partido Popular Europeu, nomeadamente a Alemanha.Além de Mário Centeno, a corrida à presidência do Eurogrupo conta também com o Pierre Gramegna (Luxemburgo), Peter Kazimir (Eslováquia) e Dana Reizniece-Ozola (Letónia) e a eleição terá lugar na próxima reunião do Eurogrupo, agendada para segunda-feira, dia 04 de dezembro.c/ Lusa