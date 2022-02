Marcelo pede diplomacia entre Rússia e Ucrânia mas sublinha pertença à NATO

No entanto, Marcelo refere que Portugal "cumpre as suas obrigações e assume em plenitude a sua posição" na NATO, recusando pronunciar-se sobre um eventual envio de tropas portuguesas para a Roménia.





Após ter recebido o presidente da Eslovénia, Borut Pahor, no Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre as declarações feitas no domingo pelo comentador político e conselheiro de Estado Luís Marques Mendes, na SIC, de que Portugal vai enviar tropas para a Roménia, no quadro da NATO, face à situação de tensão entre a Ucrânia e a Rússia.





Marcelo Rebelo de Sousa disse que Portugal "não só defende sempre a unidade dentro da Aliança Atlântica, como o papel reforçado da NATO no quadro geopolítico global, não apenas europeu mas global", e reiterou que "cumpre as suas obrigações" enquanto membro desta organização.