Marcelo pede realismo perante cenário de eleições antecipadas defendidas por Cavaco

Manuel de Oliveira - Lusa

Palavras que Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza e pede para sermos realistas, referindo que os cenários do passado, embora possam parecer semelhantes e funcionar em teoria, “estamos num Portugal completamente diferente” ao existente em 1985 e conclui: “A história não se repete.”



O presidente da República voltou ainda a insistir que a economia nacional tem respondido bem e que o mais importante é a provação do Orçamento do Estado para o próximo ano.