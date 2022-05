Marcelo pedirá fiscalização constitucional preventiva da nova lei dos metadados

“Isso certamente. Farei exatamente aquilo que já disse que faria com a lei de emergência sanitária, que é para não haver dúvidas depois. É um problema enorme, a lei entra em vigor e um ano depois, dois anos depois, é declarada uma ou várias normas da lei inconstitucionais”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, questionado sobre a alteração à lei dos metadados que o Governo vai propor e que quer ver discutida já em junho no parlamento.

O Presidente da República entende ainda que, neste momento, não existem condições para mexer na Constituição, devido ao processo eleitoral em curso no PSD.





A posição de Marcelo sobre esta questão foi divulgada no Dubai, durante uma escala na viagem que tem como destino Timor-Leste.



O presidente da República vai participar nas comemorações dos 20 anos da independência do país e também assistir à cerimónia de posse do novo Chefe de Estado, Ramos Horta.