Marcelo preserva datas para regionais da Madeira e legislativas

Carlos Santos Neves - RTP21 Jun, 2019, 18:39 / atualizado em 21 Jun, 2019, 18:51 | Política

Marcelo Rebelo de Sousa havia afirmado, na véspera, que trataria de analisar a coincidência de datas, recordando, em simultâneo, que as eleições não tinham sido ainda oficialmente convocadas.Ao abrigo do artigo 53.º da Lei Eleitoral para Assembleia da República, no que diz respeito ao “início e termo” das campanhas, “o período da campanha eleitoral inicia-se no 14.º dia anterior e finda às 24 horas da antevéspera do dia designado para as eleições”.





Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de mexer nas datas já sinalizadas – eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira a 22 de setembro e legislativas nacionais a 6 de outubro -, o Chefe de Estado foi esta sexta-feira taxativo.



“Não, não. Não ponho [a hipóteses] porque foi de tal maneira claro o consenso entre partidos quanto a uma e quanto a outra que isso não faria sentido. A minha preocupação era saber se tinha havido precedentes. Houve dois e que não colocaram problemas”, redarguiu, à margem de uma visita ao Lar da Cruz Vermelha, em Lisboa.



A Comissão Nacional de Eleições, prosseguiu Marcelo, “irá obviamente, no exercício das suas funções, entender o que deve deliberar para garantir aquilo que o bom senso indica”: “Se no dia em que começa a campanha para a Assembleia da República há uma eleição na Madeira, faz sentido que na Madeira e apenas na Madeira, nesse dia, não haja atividades de campanha eleitoral”.



“Eu apurei que já por duas vezes aconteceu esta situação. Aconteceu em 2009 e aconteceu em 1979, em que houve a coincidência entre o período de campanha eleitoral de uma eleição e a data de outra eleição. No caso, foi coincidência, ou sobreposição, entre eleições autárquicas e legislativas. Na altura ninguém suscitou nenhum reparo nem nenhum problema”, detalhou o Presidente.



“A Comissão Nacional de Eleições, tanto quanto sei, vai apreciar essa matéria e dirá de sua justiça o que entende com este objetivo que parece sensato que é, havendo eleições regionais na Madeira no dia do começo da campanha eleitoral [para as legislativas], não haver campanha eleitoral na Madeira por estar a decorrer um ato eleitoral”, acentuou.

“Problema”



Na passada quarta-feira, a Comissão Nacional de Eleições admitiu que a sobreposição destas datas constitui um “problema” de resolução “difícil”.



Após um encontro, no Funchal, entre membros da CNE e órgãos de comunicação social da Madeira, o porta-voz da Comissão, João Tiago Machado, lembrou que as datas escolhidas pelo Presidente da República “não estão ainda marcadas” de forma oficial.



“O primeiro dia da campanha eleitoral para as legislativas nacionais calharia no dia da votação das regionais”, frisou o porta-voz, para acrescentar que “o entendimento é que deveria ser proibida a campanha” em solo madeirense a 22 de setembro, até que fechassem as urnas das regionais.



“Temos mesmo de resolver isto e vai ser difícil”, reconheceu João Tiago Machado, dizendo ainda esperar que a solução seja encontrada “de forma consensual”.



c/ Lusa