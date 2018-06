Marcelo promulga aumento de pensões e proteção de recibos verdes

RTP15 Jun, 2018, 20:21 / atualizado em 15 Jun, 2018, 20:27 | Política

Em agosto, ao abrigo do diploma que regulamenta a atualização extraordinária das pensões inscrita no Orçamento do Estado para este ano, os beneficiários de pensões iguais ou inferiores a 1,5 vezes o Indexante de Apoios Sociais, ou seja, 643,35 euros, vão ter um aumento mínimo de seis a dez euros - conforme tenha ou não havido atualização entre 2011 e 2015 –, “deduzidos do valor da atualização das pensões ocorrida a 1 de janeiro”.



Estima-se que este aumento extraordinário acarrete um impacto anualizado de 82 milhões de euros. Em 2018 o reflexo será de aproximadamente 35 milhões de euros.O Presidente da República promulgou ainda as alterações à regulamentação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.



A medida abrange pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pela Segurança Social e as pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações.



Marcelo Rebelo de Sousa decidiu igualmente promulgar o diploma do Executivo que muda os regimes jurídicos de proteção social dos trabalhadores a recibos verdes, nas eventualidades de doença, desemprego ou parentalidade.



Assim, passa a ser considerado um período de dez dias para o processamento do subsídio de doença; até agora os profissionais independentes tinham proteção somente 30 dias depois do atestado de incapacidade para o trabalho.

Desemprego



Relativamente à proteção no desemprego, reduz-se para metade o prazo de garantia por cessação de atividade - de 720 dias de descontos para 360 -, passando a “relevar, apenas para efeito de prazo de garantia, os períodos cumpridos no âmbito do regime dos trabalhadores independentes e cumulativo aos períodos cumpridos no regime de trabalhadores por conta de outrem”, como detalhara já o ministro do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva.



“Um trabalhador independente que, por exemplo, transforme a sua relação de trabalho numa relação de trabalho por conta de outrem e ela finaliza por motivo de desemprego tem direito, para o subsídio de desemprego, contar a totalização do tempo que esteve a descontar, incluindo como trabalhador independente, coisa que hoje não era possível”, explicou o mesmo governante.



É também introduzida uma alteração ao regime de proteção no desemprego para empresários em nome individual no conceito de redução do volume de negócios – passa de 60 para 40 por cento.



O Governo introduziu ainda alterações na dimensão da parentalidade, por via do alargamento do direito a subsídio de assistência a filhos e netos de trabalhadores independentes, tal como acontece com os demais profissionais.



c/ Lusa