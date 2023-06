Marcelo promulga diploma da Agenda do Trabalho Digno

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

O presidente da República promulgou esta sexta-feira o diploma que regulamenta a chamada Agenda do Trabalho Digno. Mas Marcelo Rebelo de Sousa manifesta dúvidas sobre algumas soluções do diploma que, argumenta, "podem porventura vir a ter, no mercado de trabalho, um efeito contrário ao alegadamente pretendido".