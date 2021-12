Marcelo promulga diploma para "bodycams" nas forças de segurança

"Considerando os pareceres globalmente favoráveis do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da GNR e da PSP, bem como, revogando a Lei nº 1/2005, de 10 de janeiro", lê-se em nota publicada no portal da Presidência Nos termos do diploma,e a captação e gravação de imagens e som só podem ter lugarA captação e gravação de imagens é obrigatória sempre que ocorra o uso da força pública sobre qualquer cidadão ou o recurso a quaisquer meios coercivos, especialmente arma de fogo., nomeadamente eventos de grande dimensão ou operações de elevado risco, prevenção de atos terroristas, controlo de tráfego na circulação rodoviária, repressão de infrações de trânsito, ações de busca e salvamento e controlo de pessoas nas fronteiras, além da deteção de incêndios florestais e da própria instalação de sistemas de videovigilância em instalações policiais de atendimento ao público.