Marcelo promulga lei que permite às secretas o acesso a metadados

14 Ago, 2017

“O Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República que aprova e regula o procedimento especial de acesso a dados de telecomunicações e Internet pelos oficiais de informações do Serviço de Informações de Segurança e do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa”, lê-se no portal da Presidência da República.

O diploma foi aprovado em votação final a 19 de julho por PS, PSD e CDS-PP. Mereceu os votos contra de BE, PCP e PEV e a abstenção do partido Pessoas-Animais-Natureza.

A decisão, prossegue o texto, assenta no “consenso jurídico atingido, tendo em vista ultrapassar as dúvidas que haviam fundamentado anteriores pedidos de fiscalização preventiva da constitucionalidade”, assim como na “relevância do regime em causa para a defesa do Estado de Direito Democrático, em particular para a proteção dos direitos fundamentais”.



O diploma agora promulgado em Belém resulta da harmonização de uma proposta de lei do Executivo socialista, de um projeto do CDS-PP e de propostas de alteração por parte do PSD.



Uma das alterações à proposta de lei original, resultante de propostas de social-democratas e democratas-cristãos, diz respeito à celeridade da decisão sobre o acesso a metadados por parte das secretas: em 48 horas.



Perante o chumbo do Tribunal Constitucional, em 2015, Governo e CDS-PP enveredaram pela judicialização – por via do Supremo Tribunal de Justiça – da autorização de interceções de metadados. Comunistas e bloquistas continuam a entender que o processo de autorização de acesso colide com a Constituição da República.



Recorde-se que a Comissão Nacional de Proteção de Dados considerou inconstitucionais dois dos diplomas que estiveram em cima da mesa do Parlamento. O secretário-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa deu luz verde e, por sua vez, a Procuradoria-Geral da República pediu poder de pronúncia no acesso a metadados por parte de agentes dos serviços de informações.



c/ Lusa