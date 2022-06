Marcelo promulga Orçamento apesar de "limitações evidentes, e, porventura, inevitáveis"

Marcelo Rebelo de Sousa conclui que faz sentido que o Orçamento entre em vigor o mais rapidamente possível, ainda que aponte um conjunto de limitações.Deste modo, o Presidente da República promulgou o Orçamento do Estado , apesar de o classificar como "um conjunto de intenções" num quadro económico imprevisível, que está destinado a "fazer uma ponte precária" para o orçamento de 2023.Na mensagem colocada no portal da Presidência na Internet, Marcelo começa por escrever que o Orçamento que recebeu para promulgação "padece de limitações evidentes, e, porventura, inevitáveis".O chefe de Estado aponta mesmo sete limitações ao documento, desde logo por só poder ser aplicado "a partir de julho deste ano"e também porque "ainda convive com um tempo de pandemia a converter-se em endemia".Apesar dos vários reparos, Marcelo considera que "faz sentido promulgar e aplicar, o mais cedo possível, este Orçamento".A jornalista Ana Sofia freitas sintetiza o essencial das palavras do presidente da República.





c/Lusa