Marcelo quer "esclarecimento cabal" sobre o sucedido no Novo Banco

- seja jurisdicional, não seja jurisdicional, o que for entendido pelas autoridades competentes -”, defendeu o Presidente da República na noite de terça-feira, em declarações aos jornalistas.Questionado sobre a eventualidade de uma investigação judicial, o chefe de Estado português considerou que “essa é uma iniciativa própria das autoridades judiciais, nas quais o Presidente da República não se imiscui”.Para Marcelo Rebelo de Sousa,“É por isso que eu tenho tratado este tema insistentemente. Porque é evidente que os portugueses, quando direta ou indiretamente através do fundo de resolução e das garantias dadas pelo Estado, são chamados a participar naquilo que é um compromisso dentro do sistema financeiro,”, salientou.O Presidente relembrou que, não apenas aquela que já tinha sido tratada e debatida, nomeadamente no quadro da Assembleia da República e que era relativa à transição para Novo Banco, mas a mais recente, aquela que respeitava aos últimos anos”.No entanto, Marcelo admitiu agora a sensação de ter “pregado num deserto”. “Foi dito, na altura em que eu levantei esse problema, que”, lamentou.“Portanto eu continuo a entender que é fundamental o esclarecimento daquilo que veio a lume agora, mas de muitas outras interrogações importantes para o sistema financeiro, mas sobretudo para o Estado democrático e para os portugueses”, considerou o chefe de Estado.O Novo Banco, que ficou com parte da atividade bancária do BES na sequência da resolução de 2014, foi vendido em 2017 ao fundo norte-americano Lone Star, que detém 75% do seu capital, sendo os restantes 25% propriedade do Fundo de Resolução bancário, entidade gerida pelo Banco de Portugal.