Marcelo quer profissionais da GNR e PSP com suplemento salarial equiparado ao da PJ

Numa nota publicada esta sexta-feira no sítio oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recorda a posição adotada a 29 de dezembro , quando promulgou o diploma do Governo que regula a atribuição de um suplemento de regime especial de prestação de trabalho na Polícia Judiciária.





Nessa nota "o presidente da República defendeu, para as outras forças de segurança, regime compensatório equiparável ao da Polícia Judiciária" e recomendou essa preocupação ao Governo que sair das próximas eleições.







O chefe de Estado recupera a referida nota na íntegra, assinalando a "razoabilidade das medidas" mas reconhecendo a "verdadeira onda de insatisfação e de contestação por parte dos sindicatos e das associações representativas de outras classes das Forças de Segurança, e até de dirigentes das mesmas".



Esta sexta-feira, o presidente fez publicar uma nota no site da presidência sob o título "Os Profissionais da GNR e da PSP, e das outras polícias, devem ter regime compensatório equiparado ao da Polícia Judiciária"



Em causa está uma situação de "alegado tratamento desigual" e "discrepância e disparidade de valores" auferidos pelas várias forças de segurança.



Marcelo Rebelo de Sousa chamava a atenção do Governo que venha a entrar em plenas funções após as próximas eleições legislativas "para a justa insatisfação destas outras entidades e para a imperiosidade e urgência de medidas que deem sequência ao trabalho já em curso no atual Executivo e possam também compensar os membros dessas Forças".



A Presidência da República acrescenta a posição é do conhecimento do ministro da Administração Interna, do comandante-geral da GNR e do diretor nacional da PSP. Hoje mesmo, foi também comunicada ao representante da plataforma dos dirigentes associativos e sindicais.



Isso aconteceu "antes, portanto, da concentração convocada para domingo, junto ao Palácio de Belém", lê-se ainda na nota.





"Tomada esta posição, muito clara e inequívoca, entende o Presidente da República não dever acrescentar qualquer outra declaração ou atitude pública, num tempo eleitoral, em que a matéria tem sido objeto de intervenções partidárias, e, em especial, após a dissolução da Assembleia da República, no passado dia 15 de janeiro", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.











A reação do presidente da República surge menos de 24 horas depois das críticas do líder do Chega, André Ventura, ter apontado o dedo a Marcelo por não ter ainda aparecido junto das manifestações de polícias para lhes manifestar o seu apoio.

Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, sublinhou a importância de o presidente da República vir "alertar uma vez mais para a necessidade de se acautelar os interesses dos profissionais da PSP e da GNR".



Questionado sobre o timing de Marcelo na abordagem a este assunto, Paulo Santos considerava que "o importante é o que o presidente da República diz". "Se é tardio ou não, isso é o menos importante".



Sobre o momento escolhido pelas forças de segurança para as ações de protesto, o representante dos polícias considera que "mesmo em gestão, o Governo tem todas as condições para responder a este caso em concreto, que é responder à precariedade, à insalubridade e ao risco", independentemente do quadro eleitoral que o país atravessa.