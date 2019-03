Partilhar o artigo Marcelo reafirma que foi Cavaco a nomear membros do Governo com relações familiares Imprimir o artigo Marcelo reafirma que foi Cavaco a nomear membros do Governo com relações familiares Enviar por email o artigo Marcelo reafirma que foi Cavaco a nomear membros do Governo com relações familiares Aumentar a fonte do artigo Marcelo reafirma que foi Cavaco a nomear membros do Governo com relações familiares Diminuir a fonte do artigo Marcelo reafirma que foi Cavaco a nomear membros do Governo com relações familiares Ouvir o artigo Marcelo reafirma que foi Cavaco a nomear membros do Governo com relações familiares