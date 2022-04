Marcelo reafirma que o compromisso de Costa é para quatro anos e meio

O presidente da República insiste que a caminhada do novo governo é de quatro anos e meio, com o mesmo líder. Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou assim a posição anunciada durante a tomada de posse - declarações feitas agora durante a visita oficial do Presidente de São Tomé e Príncipe a Portugal.