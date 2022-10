Marcelo reage ao OE2023: "É um orçamento com muitas imprevisibilidades"

Marcelo Rebelo de Sousa diz que este é um documento “com muitas imprevisibilidades”, que tira proveito do que correu melhor no ano de 2022, com o contributo do turismo e do consumo. Trata-se pois de “tirar proveito da almofada de 2022 para uma parte de 2023”, o que “dá uma folga para intervenções sociais seletivas”.



O chefe de Estado assinala que, com este orçamento, o Governo “é atacado pelos dois lados”. No entanto, lembra que não manter “a mania do défice e da dívida pública quando há tantos apertos” pode fazer com que voltemos “a um filme que já vimos”, ou seja, uma reação negativa dos mercados financeiros e preocupação internacional com descontrolo em termos financeiros. Por outro lado, o Governo pode também ser atacado por “estar a gastar demais”.



“Este equilíbrio acaba por não agradar a gregos nem a troianos. O Governo está a fazer a navegação possível à vista da costa”, assinala.



Em resposta aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa considera que o Governo “tem uma leitura sobre a inflação que é relativamente otimista” e acha que a inflação vai começar a descer a partir de 2023.



“Ninguém tem certezas, eu não tenho uma bola de cristal”, disse o presidente da República, lembrando que vários países já estão com menos inflação, enquanto outros não.



Assume, neste sentido, que as previsões do Governo “são mais otimistas” que as suas.



Sobre o acordo de rendimentos, considera que se trata de um sucesso político para o Governo, ao juntar os parceiros sociais, mas é também “uma forma muito curiosa e talentosa de satisfazer exigências, as mais imediatas”.



Por fim, questionado sobre o imposto sobre lucros excessivos, Marcelo Rebelo de Sousa considera que se resolve um “problema simbólico”. Havendo setores que beneficiaram mais do que normalmente com uma situação crítica como a guerra, estes “devem pagar alguma coisa a pensar na coletividade”, defende o presidente.