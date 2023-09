Marcelo Rebelo de Sousa: "A escola é um lugar de diálogo"

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que a escola "é um lugar de diálogo e a educação é a forma mais importante de diálogo".



Em relação às falhas na colocação de professores, o presidente espera que o Governo consiga resolver rapidamente o problema.



O chefe de Estado esteve na cerimónia que marcou o início do ano académico na Universidade de Lisboa e, em resposta aos jornalistas, assumiu preocupação com a "subida em flecha" dos preços dos quartos para estudantes.



Considera que o Governo "está atento" e as universidades também, mas que é necessário "multiplicar residências, encontrar formas de apoio reforçado em termos sociais" para ajudar os estudantes a "aguentar e estudar em sítios tão caros", nomeadamente nos grandes centros urbanos.



Questionado sobre as informações que têm vindo a público sobre a mais recente reunião do Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o prestígio deste órgão "não está em causa" e que o mesmo tem "desempenhado um papel muito importante".



Sendo membro do Conselho de Estado há vários anos, Marcelo diz ter assistido "a debates muito intensos, a grandes especulações sobre esses debates" ao longo do tempo.



Considera que o Conselho de Estado "é um verdadeiro termómetro o sentir da sociedade portuguesa" até porque "tem representantes de várias correntes de opinião".