Marcelo Rebelo de Sousa começa hoje visita oficial à Eslovénia

Marcelo Rebelo de Sousa iniciará a sua visita com uma deslocação ao castelo de Brdo, onde se irá reunir, por volta das 16:00 (15:00 em Lisboa), com o seu homólogo esloveno, Borut Pahor, e alemão, Frank-Walter Steinmeier, no âmbito de uma reunião do trio de presidências do Conselho da UE de que fazem parte Portugal, a Alemanha e a Eslovénia.



Após um jantar de trabalho com os dois chefes de Estado, o Presidente da República regressará a Ljubljana, onde, por volta das 20:00 (19:00 de Lisboa), se irá encontrar com representantes da comunidade portuguesa na Eslovénia.



Na segunda, Marcelo Rebelo de Sousa irá reunir-se novamente com Borut Pahor no palácio presidencial, depois de assistir, às 10:00 (9:00 de Lisboa), a uma cerimónia oficial de boas-vindas na Praça do Congresso, onde irá também colocar uma coroa de flores no Memorial às Vítimas de Todas as Guerras.



Após o encontro com Borut Pahor, o Presidente da República desloca-se à Assembleia Nacional para se reunir com as diferentes delegações do parlamento esloveno, antes de almoçar, às 13:40 (12:40 de Lisboa) com o primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa.



À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa visita a empresa Sinergise, que desenvolve sistemas de informação geográfica, antes de se deslocar ao Castelo de Bled, para visitar o local, passear pelo lago com o mesmo nome, e jantar, às 19:30 (18:30 de Lisboa), na Vila Bled.



Na terça-feira, e naquele que será o último dia da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Eslovénia, o Presidente da República irá encontrar-se com estudantes de língua portuguesa da Universidade de Ljubljana, antes de seguir para a cidade de Kranj para dar uma aula conjunta com o Presidente esloveno sobre o tema "Como veem e como querem as crianças e os jovens o futuro da Europa, em termos de valores e de prioridades políticas".



Antes de almoçar no castelo de Brdo às 13:00 (12:00 de Lisboa), o último evento da deslocação oficial do Presidente da República à Eslovénia, Marcelo Rebelo de Sousa irá ainda visitar o centro histórico de Kranj, onde assistirá a um espetáculo de danças tradicionais eslovenas, e inaugurará o Banco da Paz e da Amizade.



Após a visita, Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se à Bulgária.