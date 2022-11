Marcelo Rebelo de Sousa. "Democracia precisa de ser cuidada"

Foto: João Relvas - Lusa

O presidente da República afirma que há hoje menos democracias no mundo do que havia há dez ou 15 anos. Na abertura do ano letivo do Instituto da Defesa Nacional, Marcelo Rebelo de Sousa avisou que é preciso cuidar das democracias na forma e no conteúdo.