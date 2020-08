Marcelo Rebelo de Sousa discorda do fim dos debates quinzenais

Foto: Lusa

O Presidente da República não vê com agrado o fim dos debates políticos, quinzenais, na Assembleia da República. Para o Chefe de Estado "quando as instituições se começam a fechar, porque acham que há debates a mais, (...) não é bom para a democracia", diz.