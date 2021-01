Marcelo Rebelo de Sousa. "Encarei esta eleição sem nervosismo"

"Sei que está a correr muito bem por todo o país, com distanciamento, respeito pelas regras sanitárias, paciência das pessoas nas filas", disse o atual chefe de Estado e recandidato à presidência.



"Tem havido respeito por todas as regras", sublinhou. "As pessoas podem escolher várias horas até ao encerramento das urnas e vir votar sem problema ou preocupação, que podia resultar do fluxo inesperado de há uma semana", acrescentou Marcelo, apelando assim ao exercício do voto.



O Presidente da República diz ter encarado esta eleição "sem nervosismo, era o que havia de ser. Os portugueses escolhem". "Com a minha idade, depois de muitas eleições ganhas e perdidas, a pessoa habitua-se a tudo e está preparada para tudo. Tenho sempre preparado um discurso para a derrota, para a segunda volta e para a vitória", explicou.



Questionado sobre se compreende a escolha de muitos portugueses de não irem às urnas nestas eleições, Marcelo diz respeitar "todas as posições: os que não vão votar por medo da pandemia, porque não querem ou têm outras dificuldades, várias, de circulação. Respeito todos". No entanto, apela "a que aqueles que possam votar, venham votar, ultrapassem os receios e os medos".



"Isto é um triunfo da democracia, ser possível votar apesar destas circunstâncias, nem a pandemia mais grave num momento muito grave conseguiu travar a democracia", conclui Marcelo Rebelo de Sousa.