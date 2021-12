Marcelo Rebelo de Sousa nota que "esforço de unidade nacional" contra Covid teve início na relação entre Presidência e Governo

"Mesmo quando a pandemia nos surgia com novas variantes ou novas vagas. E esta é a garantia que temos: os portugueses assumem como seu este desafio", reforçou Marcelo Rebelo de Sousa.



O chefe de Estado contou o encontro com uma família junto ao Palácio de Belém, que "acenava de uma forma original", com "cenas de grande alegria", porque tinha ido fazer testes ao vírus da Covid-19 que tiveram resultado negativo.



"Achei sintomático, porque era uma família comum, de cidadãos comuns, que começava o festejo do Natal no festejo do teste. Isto mostra como os portugueses, de facto, perceberam a mensagem. E é fundamental que continuem a perceber e a partilhar a mensagem, porque é isso que permitirá que possamos superar mais rapidamente o que estamos a viver este ano no decurso do começo do ano que vem", acrescentou.







Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a boa cooperação com o Governo "não se verificou, que eu saiba, em muitos países, como não se verificou a realização de reuniões como eram as reuniões do Infarmed".









Habilidade de primeiro-ministro

Na cerimónia com António Costa e os ministros, o Presidente da República comparou esta cerimónia com a de dezembro de 2020: "É que há um ano era vossa excelência primeiro-ministro com mandato até 2023 e era eu Presidente e candidato a umas eleições em janeiro. Este ano sou eu Presidente até 2026 e é vossa excelência primeiro-ministro e candidato a primeiro-ministro numas eleições em janeiro".



"Eu recordo-me que vossa excelência foi muito hábil na fórmula como se exprimiu para não tomar uma posição que violasse os deveres de isenção. E é mais ou menos a mesma fórmula que eu tenho presente no meu espírito. E os portugueses, ao reverem as imagens do ano passado, poderão verificar", observou Marcelo Rebelo de Sousa.



Sobre as eleições legislativas, convocadas para 30 de janeiro, o presidente da República disse "esperar que seja um ato cívico importante, que decorra num contexto em que os portugueses percebam a importância do que está em causa, quanto à calamidade, quanto aos fundos europeus, quanto à recuperação, reconstrução, superação económica e social".



"E que, do mesmo modo que reconheço que foi excelente - que foi a expressão utilizada por vossa excelência - a cooperação instituicional entre presidente e primeiro-ministro, tenho a certeza que será também uma cooperação idêntica a que haverá com o primeiro-ministro que os portugueses escolherem na base da sua reflexão sobre o passado próximo e sobre o futuro que se avizinha", declarou.



A cerimónia de cumprimentos de Boas Festas do Governo ao presidente da República já aconteceu seis vezes com o mesmo chefe de Estado e com o mesmo primeiro-ministro. Esta é a sexta vez que António Costa cumprimenta Marcelo Rebelo de Sousa. Já tinha acontecido com Mário soares como chefe de Estado e Cavaco Silva como primeiro-ministro.