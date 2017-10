Marcelo Rebelo de Sousa recusa "bate papo" sobre relações com Governo

RTP27 Out, 2017, 19:15 / atualizado em 27 Out, 2017, 19:16 | Política

"Eu já vos disse que o que interessa aos portugueses agora são, não palavras, mas factos, que é tratar das vitimas da tragédia", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, após ser questionado sobre as declarações de António Costa.

Para o chefe de Estado, o importante "não é diz-se, diz-se, não é "bate papo", é factos, tratar das vítimas da tragédia para não haver mais tragédia nenhuma, mais nenhuma".

A meio da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito aos jornalistas que não mudava. "Eu não mudo, sou muito determinado quanto às linhas do meu mandato", garantiu.

"Sou muito determinado naquilo que são as linhas do mandato, que, aliás, correspondem àquilo que recebi dos eleitores na base do que me comprometi a fazer na campanha eleitoral. Portanto, não vai haver mudanças", disse o chefe de Estado.

Questionado se tem um novo papel nesta etapa da vida política nacional, respondeu: "É sempre o mesmo. O Presidente, do princípio até ao fim do mandato, tem sempre exatamente os mesmos poderes, não mudam, a Constituição é a mesma, tem a mesma leitura dos poderes, não muda", respondeu.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que mantém "a mesma exigência" na procura de que haja "compromissos nacionais de regime, quando for possível", de que "o Governo seja forte e governe e dure a legislatura" e que também "a oposição seja forte e constitua uma alternativa para o caso de os portugueses no momento das eleições - que decorrem ainda no mandato presidencial - quererem escolher uma outra solução de governo".

O Presidente da República disse ainda que continua com a mesma linha "no domínio das relações internacionais" e na preocupação com "a descrispação, o diálogo social, a concertação social", concluindo: "Foi assim, é assim, será assim. Eu não mudo".

Costa: "Retomar e prosseguir esforço de cooperação institucional"

Questionado pela comunicação social se já tinha recuperado do "choque" das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa frisou que tem "nervos de aço" e, além disso, é "um otimista, às vezes irritante, mas sempre otimista".

"Tenho a certeza que vamos retomar todos e prosseguir aquilo que os portugueses têm apreciado muito da parte do Presidente da República, da Assembleia da República, do Governo, que é um excelente esforço de cooperação institucional, também com as autarquias, também com as regiões. É isso que o país deseja. É isso que o país espera".

O primeiro-ministro acrescentou ainda ter a certeza de que "aquilo que tem corrido bem nestes dois anos, não vai deixar de correr bem nos próximos anos".

c/Lusa