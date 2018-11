Marcelo Rebelo de Sousa. Um presidente, um ouvinte, um provedor

Homem de Gouveia - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa afirma-se muito atento às reivindicações, queixas, solicitações, indignações, porque diz ser essa uma das funções do presidente. “Ser um pouco um provedor atento a essas realidades, veiculados essas realidades nas várias estâncias do poder”.



O presidente da república quer ser um defensor dos cidadãos, garantindo que o Estado cumpre todas as obrigações, principalmente nas ilhas.



Marcelo está na Madeira nas celebrações dos 600 anos que os navegadores portugueses chegaram ao arquipélago.