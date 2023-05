Marcelo Rebelo de Sousa vai convocar o Conselho de Estado em julho

Marcelo Rebelo de Sousa quer analisar a situação no país e o órgão consultivo deverá reunir-se em julho, já depois do debate do Estado da Nação. O anúncio do Presidente foi feito na cerimónia de abertura da 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa.