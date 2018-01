Marcelo recebe parceiros sociais a partir de quarta-feira e em breve os partidos

Lusa29 Jan, 2018, 09:56 / atualizado em 29 Jan, 2018, 10:04 | Política

Esta informação consta de uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, onde se lê que "o chefe de Estado inicia esta quarta-feira uma nova ronda das habituais consultas com os parceiros sociais" e que "as regulares consultas" com os partidos políticos "seguir-se-ão em breve".Segundo a mesma nota, na quarta-feira o Presidente da República irá receber a Confederação do Turismo Português (CTP) e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e, na sexta-feira, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e Confederação Empresarial de Portugal (CIP).Na segunda-feira, serão recebidas as centrais sindicais União Geral de Trabalhadores (UGT) e Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses -- Intersindical Nacional (CGTP-IN).Marcelo Rebelo de Sousa tem promovido com regularidade encontros com os parceiros sociais e os partidos políticos com assento na Assembleia da República, para análise da situação política e económica em geral ou nos momentos de debate orçamental ou dos Programas de Estabilidade e de Reformas.As últimas rondas de audiências realizaram-se em outubro, antes da entrega no parlamento da proposta de Orçamento do Estado para 2018.