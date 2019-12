Marcelo recebe parceiros sociais em Belém

Depois das reuniões anteriores, com os partidos, o primeiro encontro da manhã foi com os líderes das estruturas sindicais da CGTP e da UGT.



À tarde, é a vez das confederações do turismo, comércio e serviços e dos agricultores. A última reunião do dia será com a Confederação Empresarial.



Marcelo Rebelo de Sousa cumpre assim o que tinha antecipado, que era fazer até ao final do ano todas as reuniões sobre o Orçamento.



Em cima da mesa, um tema central é a proposta de aumento dos salários da função pública.