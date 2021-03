Marcelo recebe partidos. Desconfinamento gradual antes da Páscoa

Estas declarações de Siza Vieira surgem no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa voltou a ouvir os partidos políticos antes de o Parlamento votar a renovação do Estado de Emergência.



O líder do PCP insiste na importância de um sistema de testagem que seja fiável e o Bloco de Esquerda defende a reabertura das creches, ensino pré-escolar e primeiro ciclo.



Já o CDS e PAN querem um plano claro para desconfinar, a Iniciativa Liberal apela a desconfinamento flexível e o Chega considera muito limitado o plano de desconfinamento que o Governo pretende apresentar.



Por último, Rui Rio acredita que o desconfinamento vai ser faseado e feito por regiões.