Marcelo recebe partidos em Belém na segunda e terça-feira logo após autárquicas

Lusa26 Set, 2017, 11:29 / atualizado em 26 Set, 2017, 11:29 | Política

Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, estas são "as habituais reuniões com os partidos políticos representados na Assembleia da República" que o chefe de Estado tem promovido com regularidade.

A mesma nota refere que Marcelo Rebelo de Sousa retomará estas reuniões "terminado que estará o período eleitoral e antes da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2018", que deverá ser entregue no parlamento no dia 13 de outubro.