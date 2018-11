Marcelo recebe partidos para falar das legislativas

Marcelo Rebelo de Sousa diz que vai receber os sete partidos com assento parlamentar, para ouvi-los sobre matérias como as eleições do próximo ano.



Questionado pelos jornalistas, o Presidente da República não quis comentar, a troca de acusações entre os partidos sobre o orçamento de Estado para 2019, defendendo que este não é o momento para se pronunciar.



Os deputados começam esta segunda-feira as votações na especialidade da proposta de orçamento e das quase mil propostas de alteração apresentadas pelos partidos, dando início à reta final da discussão orçamental no parlamento.