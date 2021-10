Marcelo recebeu Costa e Ferro sem declarações no final

O Chefe de Estado recebeu, esta noite, no Palácio de Belém, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, num jantar-reunião depois do qual não foram feitas declarações aos jornalistas.Marcelo Rebelo de Sousa vai, ainda, ouvir os partidos com assento parlamentar no sábado e reúne-se com o Conselho de Estado na quarta-feira da próxima semana.

São os passos necessários previstos na Constituição para o Presidente da República poder dissolver a Assembleia.