Partilhar o artigo Marcelo recorda papel de Frank Carlucci no período pós-revolução Imprimir o artigo Marcelo recorda papel de Frank Carlucci no período pós-revolução Enviar por email o artigo Marcelo recorda papel de Frank Carlucci no período pós-revolução Aumentar a fonte do artigo Marcelo recorda papel de Frank Carlucci no período pós-revolução Diminuir a fonte do artigo Marcelo recorda papel de Frank Carlucci no período pós-revolução Ouvir o artigo Marcelo recorda papel de Frank Carlucci no período pós-revolução