Marcelo recusa comentar Operação Marquês mas adverte para prazos da Justiça

No final de uma visita ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre os últimos desenvolvimentos da Operação Marquês, que chegou esta manhã à fase da acusação, com o Ministério Público a apontar ao antigo primeiro-ministro José Sócrates o recebimento de mais de 24 milhões de euros, entre 2006 e 2009, em troca do favorecimento ilegal de interesses do Grupo Lena, Grupo Espírito Santo e Portugal Telecom.



Na Operação Marquês foram acusados 28 arguidos, 19 pessoas e nove empresas, num total de 188 crimes.

c/ Lusa

O Presidente da República remeteu as questões para o discurso que levou ao 5 de Outubro, escusando-se a comentar em concreto este caso da justiça. Marcelo Rebelo de Sousa adiantou apenas que “é bom tudo o que seja a Justiça a acelerar e a converter em prazos mais curtos aquilo que temos a noção que é muito longo”.Já na tarde desta quarta-feira, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, defendeu que a eventual demora na conclusão do inquérito da Operação Marquês “não foi por falta de empenho dos magistrados. Muitos deles nem puderam tirar férias neste verão”.O magistrado lembrou a “complexidade do processo”, que obrigou à realização de diligências no estrangeiro e à auscultação de centenas de testemunhas. Além do mais, acrescentou, há “a própria descrição dos factos revela esquemas intricados [de ocultação de dinheiro e] tudo isso implica dificuldades na investigação”.O Ministério Público acusou José Sócrates de receber mais de 24 milhões de euros entre 2006 e 2009 em troca do favorecimento ilegal de interesses do Grupo Lena, Grupo Espírito Santo e Portugal Telecom. Sócrates desempenhava então o cargo de primeiro-ministro.Segundo o despacho de acusação, Sócrates é ainda acusado de, em conluio com Armando Vara, outro dos 28 arguidos no processo, ter apoiado operações de financiamento da CGD em “violação da lei e dos deveres públicos”.Refere a acusação que, além dos 24 milhões de euros, o antigo governante somou ainda remunerações de aplicações financeiras realizadas com os fundos inicialmente obtidos.Diz o Ministério Público que, juntamente com os arguidos Ricardo Salgado, José Paulo Pinto de Sousa e Helder Bataglia, Sócrates “engendrou um plano nos termos do qual recorreria à utilização de contas bancárias sediadas na Suíça” e tituladas por entidades offshore, para ocultar a origem do dinheiro. Um plano forjado ainda antes de março de 2006, de acordo com os procuradores.No final de 2006, defende a acusação, os arguidos Carlos Santos Silva e Joaquim Barroca, administrador do Grupo Lena, aceitaram integrar o esquema financeiro para ocultar a origem e a propriedade dos fundos de Sócrates, tendo concordado em abrir contas para a passagem de fundos junto do banco suíço UBS.Segundo o Ministério Público, o antigo líder do PS confiava em Helder Bataglia e no seu primo José Paulo Pinto de Sousa, bem como no seu amigo Carlos Santos Silva e em Joaquim Barroca, pois sabia que os mesmos lhe entregariam os fundos de que era proprietário e que circulavam por diversas offshores.No total, José Sócrates foi acusado de 31 crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.Carlos Santos Silva foi acusado por corrupção passiva de titular de cargo político, corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada.Ricardo Salgado está acusado de corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.O antigo presidente da PT Zeinal Bava foi acusado por corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.Henrique Granadeiro, ex-administrador da PT, está acusado de corrupção passiva, branqueamento de capitais, peculato, abuso de confiança e fraude fiscal qualificada.O ex-ministro e antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos Armando Vara está acusado de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.