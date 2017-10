Marcelo recusa vestir camisolas de partidos ou candidatos

Carlos Santos Neves - RTP10 Out, 2017, 17:35 / atualizado em 10 Out, 2017, 17:36 | Política

“O fundamental é que os portugueses sabem que não intervenho na vida do PS, nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda, nem dos Verdes, nem do PAN, nem do PSD, nem do CDS, só para falar daqueles que têm representação parlamentar, e portanto na vida de nenhum partido”, redarguiu o Chefe de Estado, em declarações aos jornalistas após um evento no Museu da Eletricidade, em Lisboa.

O Presidente havia já esclarecido na segunda-feira que recebera Santana Lopes para falar do “papel da Misericórdia no sistema económico e financeiro português”.



Questionado sobre a possibilidade de ter passado a imagem de que “vestiu a camisola” de um dos potenciais sucessores de Pedro Passos Coelho na liderança do PSD, nomeadamente Pedro Santana Lopes, contra Rio Rio, o Presidente foi taxativo.



“Não há esse perigo, nenhum. Não visto a camisola de nenhum partido, nem de nenhum candidato, nem de nenhuma sensibilidade partidária, mas rigorosamente de nenhum partido”, insistiu Marcelo Rebelo de Sousa, antes de acentuar: “Não tenho, nem tenho de ter, simpatias ou antipatias”.



Quanto a eventuais críticas de que possa ser alvo por ter almoçado com o provedor da Santa Casa da Misericórdia, Marcelo quis fazer notar que “o país é livre, as democracias são assim, há liberdade de comentário”.



Liliana Abreu Guimarães, Virgílio Matos - RTP



“O papel da Misericórdia”



c/ Lusa

O Presidente da República recebeu ao final de manhã de segunda-feira Pedro Santana Lopes para um encontro dedicado ao “papel da Misericórdia no sistema económico e financeiro português”, como explicaria poucas horas depois da publicação das primeiras notícias sobre este almoço.Marcelo explicava ontem que o encontro estava previsto “há cerca de um mês” e que, na perspetiva de Belém, não havia razão para um cancelamento.“O objetivo era, obviamente, falar de um tema que tem a ver com o cargo que desempenha, só isso. Falámos do sistema financeiro português”, acrescentaria o Chefe de Estado.Em declarações à ediçãodo jornal, o próprio provedor da Santa Casa da Misericórdia havia entretanto confirmado o almoço com Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo igualmente que este “estava combinado há cerca de três semanas” e que ambos concluíram que “não havia razões para o cancelar”.