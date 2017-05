Marcelo rejeita discutir paternidade do crescimento económico

Carlos Santos Neves - RTP 16 Mai, 2017, 14:47 / atualizado em 16 Mai, 2017, 16:08 | Política

“A nossa economia está a virar. Já tínhamos essa intuição há seis meses e mais claramente há quatro meses, mas temos hoje a certeza de que está a virar”, propugnou o Chefe de Estado, para contrapor que, “perante este conjunto de sinais”, são três as “atitudes” a evitar.“Os portugueses são os grandes ganhadores desta viragem”, vincou o Presidente.

c/ Lusa



“Devemos evitar perdermos tempo a discutir quem teve mérito”, continuou Marcelo Rebelo de Sousa. “Todos tivemos mérito de tudo”, acrescentou.Por outro lado, ainda segundo Marcelo, é preciso evitar “negar a realidade”, porque as realidades “existem e são boas” para os portugueses, “por muito que custe”.“A terceira a evitar é o deslumbramento. Esse deslumbramento acaba por travar” a inovação e “a capacidade” do país para seguir em diante, rematou.No evento de Matosinhos, o Presidente da República fez também questão de lembrar o caminho seguido pelo país até ao atual ritmo de crescimento da economia.Números publicados na segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística apontam para um crescimento económico de 2,8 por cento no primeiro trimestre deste ano, face ao período homólogo. Relativamente ao trimestre anterior, o PIB avançou um por cento.Este comportamento da economia do país é consubstanciado pelos mais recentes números do Eurostat. De acordo com o gabinete de estatísticas da União Europeia, a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto português é a sexta mais elevada do conjunto da Zona Euro.