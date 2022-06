Marcelo responde a Rui Moreira. Custo de não promulgar o Orçamento "é enorme"

Em resposta ao presidente da Câmara do Porto, que pediu ao Presidente da República para devolver o Orçamento do Estado ao Parlamento até que sejam corrigidas as verbas a transferir para os municípios, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o custo de não promulgar o OE2022 "é enorme".