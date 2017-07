Marcelo "saúda" novo regime legal da inclusão escolar

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O Governo pretende criar um regime legal de educação inclusiva e especial, tendo posto em discussão pública uma proposta centrada no direito de cada aluno a ter um currículo específico, consoante as necessidades, elaborado com os encarregados de educação.



A proposta de decreto-lei, disponível a partir de hoje no portal do Governo, vai estar em discussão pública até 31 de agosto.