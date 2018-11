Marcelo saúda pagamento de dívida ao FMI e desaceleração da inflação

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Em declarações aos jornalistas, durante uma visita ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, que durou cerca de três horas e meia, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter visto "muito bem" o anúncio do pagamento da dívida ao FMI, feito pelo primeiro-ministro, na quinta-feira, no final do debate do Orçamento do Estado para 2019.



"Vi muito bem, por várias razões. Primeiro, porque é uma dívida muito cara, tem taxas de juro muito elevadas para a média da dívida pública mais recente em Portugal. Portanto, é bom para os portugueses. Segundo, porque é simbólico. Quer dizer que se vira uma página de um período que vivemos todos, que tivemos de viver", justificou.