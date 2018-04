Marcelo saúda Terra Justa por refletir sobre "dignidade da pessoa humana"

Lusa20 Abr, 2018, 16:52 | Política

O chefe do Estado destaca a importância de Fafe estar "preocupado com os grandes valores, os grandes princípios que, no fundo, respeitam à dignidade da pessoa humana, não à pessoa como abstração, mas às pessoas concretas, de carne e osso."

"É tão importante falar-se e debater-se no domínio da ética, da ética vivida, da ética pessoal, mas da ética coletiva também. Por essa iniciativa saúdo e felicito o Município de Fafe", refere Marcelo Rebelo de Sousa.

A mensagem do Presidente, que vai ser apresentada às 21:30, no Teatro Cinema daquela cidade do distrito de Braga, inscreve-se na homenagem que o "Terra Justa está hoje a prestar a Lourdes Pintasilgo".

Nesse registo multimédia, ao qual a Lusa já teve acesso, Marcelo Rebelo de Sousa elogia a "preocupação ética" que "norteou sempre" a antiga primeira-ministra portuguesa.

"Se há personalidade que norteou a sua vida pela preocupação ética, ela foi Maria de Lourdes Pintasilgo", refere o chefe do Estado.