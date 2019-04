Marcelo: "Se a ética não chega, há que mudar a lei"

“Quando se chega à conclusão que a ética não chega, na altura não chegava. Na Administração Pública era possível legalmente nomear irmãos, filhos, pais, tios, sobrinhos. E houve regras que foram definidas, porque se entendeu que a ética não chegava e era preciso a lei”, acrescentou Marcelo de Rebelo de Sousa.



Para o Presidente da República “estamos a chegar à conclusão, é que porventura a ética não chega e é preciso mudar a lei também no que respeita à nomeação dos colaboradores de titulares de cargos políticos”.



“Há uma indignação. O que me parece estranho é que havendo uma indignação e que aparentemente tem a ver com princípios fundamentais, que podem ser objeto de legislação, depois não se retire nenhuma consequência”, realçou.



“Mas se os legisladores entendem que não devem retirar consequências tudo bem, no futuro indignam-se menos. O que é que havemos de fazer?”, questionou.