Marcelo sobre eleições. "Vamos esperar para ver e para a semana falamos"

A participação terá lugar depois da reunião com o Conselho de Estado, marcada para quarta-feira. "Se a reunião se prolongar, falarei quinta-feira", afirmou Marcelo.





"Tudo é uma hipótese" sublinhou.

sublinhou.

O Presidente da República admitiu que tem sentido pressões mas frisou que "a pessoa tem de ficar acima" destas.







Relativamente às crises internas nos partidos, o Presidente considera que o interesse nacional está acima de qualquer interesse partidário depois de afirmar que "nenhum de nós esperava este desfecho" do chumbo do Orçamento do Estado.





"O que importa é o interesse nacional", disse Marcelo







Sexta-feira e sábado o Presidente da República ouviu os parceiros sociais e os partidos. Os primeiros pediram-lhe na maioria "ponderação" e os segundos preferiram quase todos o dia 16 de janeiro de 2022 para a realização de eleições antecipadas.





"Vamos agora ver o que o Conselho de Estado diz", referiu ainda Marcelo Rebelo de Sousa, antes de entrar na sala onde iria assistir à entrega dos Prémios D. Diniz em literatura."Para a semana falamos".