Marcelo sugere parecer clínico para mudança de género no caso dos menores

Foto: Reuters

Marcelo Rebelo de Sousa devolveu o diploma à Assembleia da República sem o promulgar e sugerindo aos deputados que ponderem incluir na lei a necessidade de uma opinião médica

no caso dos menores.



Na mensagem que enviou a Assembleia da República, o Presidente pede aos deputados que ponderem a obrigatoriedade de um relatório médico antes de um menor de 18 anos ser autorizado a mudar de identidade sexual, para dar mais consistência a uma escolha feita mais cedo - explica Marcelo Rebelo de Sousa.



O PR afirma que, ao vetar o diploma, não leva em conta a sua opinião pessoal sobre a mudança de sexo.



O diploma vetado estabelece o direito à autodeterminação da identidade e da expressão de género e foi aprovado no parlamento no dia 13 de abril, graças aos votos do PS, BE, PEV e PAN e da deputada social-democrata Teresa Leal Coelho, com a abstenção do PCP e os votos contra do PSD e do CDS-PP.





A repórter Natália Carvalho procura conhecer as razões do veto.