Marcelo toma posse para segundo mandato em Belém

A cerimónia tem início às 10h30 com a sessão na Assembleia da República. É aí queO Chefe de Estado segue depois para o Mosteiro dos Jerónimos e,



Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito a 24 de janeiro. Obteve 60,7 por cento dos votos. É o segundo melhor resultado da democracia portuguesa na reeleição de um Presidente. Fica apenas atrás de Mário Soares.

À tarde Marcelo Rebelo de Sousa está no Porto. O Presidente da República vai ser recebido no salão nobre da Câmara Municipal, para uma cerimónia com representantes de várias religiões.Ainda na Invicta,

Primeiro mandato

O primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa ficou marcado pela proximidade e pela manutenção da estabilidade política. A causa dos sem-abrigo esteve muito presente, assim como as questões da floresta depois dos incêndios de 2017.







O Presidente lançou várias iniciativas no Palácio de Belém, como por exemplo a Festa do Livro e dos Escritores. Marcelo Rebelo de Sousa passou a realizar também cerimónias do 10 de Junho no estrangeiro, junto das comunidades de emigrantes.



O último ano de mandato foi já marcado pela pandemia do novo coronavírus.