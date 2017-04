Marcelo vê consenso sobre dívida e diz já não se discute reestruturação global

Lusa 29 Abr, 2017, 15:00 | Política

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas, no final de uma visita ao Centro Ismaili, em Lisboa, a propósito do relatório apresentado pelo PS e pelo Bloco de Esquerda sobre a sustentabilidade da dívida portuguesa.

Questionado sobre a ideia de o Estado poder retirar mais dividendos do Banco de Portugal, o chefe de Estado respondeu: "Eu não vi, até agora, nenhum sinal de o Governo querer colocar em causa aquilo que é uma `almofada` de proteção para o caso de haver de repente uma subida de juros".

O Presidente da República advertiu que "pode acontecer, de repente, disparar o crescimento económico na Europa" e que "isso pode significar uma subida de juros".

"Portanto, é uma de várias propostas ou ideias que estão no documento, mas o Governo, em relação a essa, especificamente, nunca mostrou qualquer compromisso quanto à sua aceitação", reforçou.

Questionado sobre a acusação do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, de que o executivo, com essa medida, pretende recorrer às reservas do Banco de Portugal para "compor os números do défice", o chefe de Estado respondeu: "Eu não vi nenhum sinal de o Governo se comprometer em relação a ela".

"É por isso que eu digo que há um consenso", acrescentou.

"Eu aliás, se noto em relação a este relatório, nas medidas imediatas, alguma coisa de positivo é, no fundo, uma convergência entre a liderança da oposição e posições do Governo, porque, como o Governo anterior já geria a dívida, com a preocupação de encurtar prazos e juros e de fazer ir substituindo os empréstimos mais caros por empréstimos mais baratos, este Governo continua a fazer", argumentou.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "esta convergência é tão clara, tão clara que, de um lado, o Governo está cuidadosamente a estudar o que deve continuar a fazer, e do outro lado a oposição folga com o facto de já ninguém discutir hoje, no imediato, a reestruturação global da dívida pública".

IEL // MSF