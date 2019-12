Marcelo vê investimento na Saúde como oportunidade para repensar gestão do SNS

"O plano provavelmente vai ter já uma projeção no Orçamento do Estado a apresentar segunda-feira. Vamos esperar para ver se é um plano plurianual, para vários anos, quanto é que calha para cada ano, nomeadamente para 2020, e se", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.De acordo com o Presidente, ", das necessidades crescentes da sociedade portuguesa".

"Há uma expetativa muito elevada. As pessoas pensam que é já amanhã que o dinheiro chega. Ora, o Orçamento só é aprovado em fevereiro, portanto vamos ver o que se passa para já.", acrescentou o Presidente.O Governo anunciou na quarta-feira o investimento de 800 milhões de euros no Sistema Nacional de Saúde já no próximo ano, como forma de resolver o problema crónico da saúde pública em Portugal.O SNS poderá, assim, contratar mais de 8400 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos.

Aumentos na função pública

Ainda em declarações esta quinta-feira, o Presidente da República destacou a necessidade de olhar para o quadro geral do Orçamento do Estado para se perceber o que significam os 0,3 por cento de aumento na função pública., por efeito da evolução das próprias carreiras e para quem, para quantos, e depois quanto é que há de eventual aumento adicional, isto é, para além daquilo que resulta da evolução ou da progressão das carreiras", considerou Marcelo Rebelo de Sousa.

"Só depois de se ter o quadro geral do Orçamento do Estado é que se pode ter uma opinião", terminou o Presidente.As declarações surgem depois de o Governo ter anunciado aumentos de 0,3 por cento para a função pública, valor que os sindicatos já consideraram insuficiente.