Marcelo veta decreto parlamentar que alterava estatuto da Ordem dos Médicos

Em mensagem enviada à Assembleia da República, o presidente da República critica nomeadamente o afastamento da Ordem "de uma intervenção essencial no que respeita ao reconhecimento de idoneidade e respetiva capacidade formativa dos serviços, bem como à definição dos conteúdos formativos para cada especialidade".



De acordo com a nota publicada no sítio da Presidência , que transcreve a carta enviada à Assembleia, Marcelo sublinha que aqueles são "aspectos de natureza puramente técnica médica" e que o afastamento da Ordem "compromete a qualidade da formação destes profissionais no futuro e, consequentemente, a qualidade dos cuidados médicos e a segurança dos doentes, bem como a própria organização e estabilidade do SNS".





"Também se revela pouco adequada a nova formulação do ato médico, na medida em parecem existir sobreposições de competências dos vários profissionais de saúde, com inerente risco para a prestação dos cuidados de saúde aos doentes", salienta ainda o presidente, ao justificar a devolução do decreto.







Na mesma carta, o chefe de Estado refere que, "de acordo com a posição transmitida pela Ordem dos Médicos, o estatuto não assegura a autonomia da Ordem, designadamente no que respeita à competência dos colégios de especialidades" e que, "nas palavras da Ordem dos Médicos, o princípio da autorregulação é posto em causa, estabelecendo-se uma relação no domínio da hierarquia".







"Nestes termos, decidi devolver à Assembleia da República, sem promulgação, nos termos do Artigo 136.º, n.º 1 da Constituição, o Decreto n.º 97/XV (Alteração ao Estatuto da Ordem dos Médicos)", conclui a missiva enviada por Marcelo ao presidente da Assembleia da República.







Ao vetar o novo Estatuto da Ordem dos Médicos, Marcelo Rebelo de Sousa volta a ressalvar contudo que não coloca em causa o "cumprimento das obrigações do Estado Português perante a União Europeia, no quadro do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR)" e que tem em conta "as dificuldades inerentes ao processo legislativo que conduziu à aprovação do presente decreto".





O presidente promulgou entretanto o decreto que altera o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.







Os dois decretos fazem parte de um conjunto de alterações aos estatutos de ordens profissionais aprovado na Assembleia da República em 13 de outubro, com votos a favor do PS.



Antes do decreto sobre a Ordem dos Médicos, Marcelo Rebelo de Sousa já vetou outros quatro decretos desse pacote, respeitantes aos estatutos das ordens dos engenheiros, dos arquitetos, enfermeiros e advogados.



Estes vetos antecedem em pouco mais de um mês a dissolução da Assembleia da República, que deverá ser decretada pelo Presidente da República em 15 de janeiro.





com Lusa